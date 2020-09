Tijdens de Tokyo Game Show heeft Capcom de tv-serie Resident Evil: Infinite Darkness aangekondigd. De insteek is hetzelfde als dat van de Resident Evil: Vendetta film. Namelijk een zogenoemde ‘CG animated’ ervaring, echter dan niet als volledige film, maar juist in korte afleveringen. Volgens de makers voegt dat “spanning en dynamische actie” toe en krijgen we een kijkje in het Resident Evil-universum “zoals we dat nog nooit gezien hebben”.

Leon S. Kennedy en Claire Redfield nemen de hoofdrollen voor hun rekening. De tv-serie wordt geproduceerd door Hiroyuki Kobayashi van Capcom en TMS Entertainment. Studio Quebico doet de 3D-animatie van het project. Als die naam een belletje doet rinkelen, dan komt dat omdat zij ook meewerkten aan de Resident Evil: Vendetta film. Resident Evil: Infinite Darkness komt in 2021 uit op Netflix. Sinds kort is er ook een anime van Capcom’s Dragon’s Dogma beschikbaar op de streamingdienst.