Met succesverhalen als Heavy Rain, Beyond: Two Souls en Detroit: Become Human op zijn palmares, zou je haast vergeten dat Quantic Dream nóg een interactief drama op zijn naam heeft staan. Ze kenden in 2005 namelijk hun grote doorbraak met Fahrenheit – Indigo Prophecy in de Verenigde Staten – en die game zijn ze nog lang niet uit het oog verloren.

Dit jaar mag deze mysterieuze thriller namelijk vijftien kaarsjes uitblazen op zijn verjaardagstaart. Quantic Dream viert dit met een mooie fysieke (her)uitgave op de PlayStation 4, die vanaf eind november voor 29,99 euro in de winkelrekken zal liggen. Als je deze editie aanschaft, krijg je er meteen ook een artbook en bedankje van de ontwikkelaar bij.

Wie wil weten waar de roots van Quantic Dream liggen, weet dus wat hem of haar te doen staat.