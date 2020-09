The Last of Us: Part II lanceerde zonder multiplayer, maar dat segment zit nog altijd in de pijplijn. Met de viering van ‘The Last of Us Day’ afgelopen weekend was de verwachting dat Naughty Dog meer bekend zou gaan maken, maar helaas hebben we niets vernomen.

Toch zal dit het wachten waard zijn. Tenminste, dat is als we van de woorden van Neil Druckmann uitgaan. Hij stelde op Twitter erg blij te zijn met de festiviteiten, fans en de viering om vervolgens te zeggen dat het ‘andere ding’ het wachten waard is.

Helaas verder geen duidelijkheid, maar het zit er nog altijd aan te komen. De vraag is alleen wanneer en ook of het een (gratis) uitbreiding voor The Last of Us is of juist een losstaande multiplayer game. Hopelijk snel meer duidelijkheid.