Als Beyond Light voor Destiny 2 uitkomt zal er gelijktijdig het nodige in de game veranderen. Veel van de oudere content, variërend van missies tot aan volledige locaties, zullen in de Destiny Content Vault opgenomen worden. Dit om de game wat overzichtelijker te maken, gezien het in content door de jaren heen best vol is geraakt.

Dat sluit een latere terugkeer niet uit, maar op deze manier wil Bungie de spelers voornamelijk content bieden die veel gespeeld wordt en minder veel gespeelde content zal al dan niet tijdelijk weggehaald worden. Dit vereist echter wel een extra stap rondom de release van de uitbreiding.

Doordat de nodige content wordt weggehaald is het nodig om de game straks in z’n geheel opnieuw te downloaden en installeren. De totale installatie zal na de release van Beyond Light rond de 59 tot 71 GB zijn, afhankelijk van het platform waarop je speelt. Dit is een reductie van 30 tot 40%.

Om straks niet té lang te hoeven wachten is het mogelijk om Beyond Light en de nieuwe installatie van Destiny 2 te pre-loaden vanaf 9 november.