Voor de onthulling van Call of Duty: Black Ops Cold War werd Call of Duty: Warzone gebruikt, gezien daar een speciaal evenement in plaatsvond. Later onthulde Treyarch de multiplayer van de shooter en het enige wat nu nog in nevelen gehuld is, dat is de Zombies modus. Mogelijk zal die (gedeeltelijk) via Call of Duty: Warzone onthuld gaan worden.

Via de website Pawn Takes Pawn is een puzzel opgelost die de onderstaande afbeelding heeft opgeleverd. De volgende stap zal vandaag via de website duidelijk moeten worden en de verwachting is dat dit zal leiden tot een evenement in Call of Duty: Warzone.

Al sinds de release van deze Battle Royale game zitten er verwijzingen naar Zombies in. Dat zijn de volgende punten:

Spaceland docs in Verdansk

The zombie round ending sounds

The howling near dam and prison

The screaming at prison & dam

Teddy bears throughout verdansk

Zombie rat in Warzone

The 115 on RCXD

The “gas”

Het kunnen geinige easter eggs zijn, ook kan het zijn dat het allemaal in opmaat voor een in-game evenement dient. Dit deed men immers eerder al voor de onthulling van de singleplayer, wat erg goed uitpakte. Mogelijk dat er binnenkort een Zombies onthulling zal plaatsvinden in Verdansk. Misschien wel geleidelijk aan met hints in het zesde seizoen dat morgen begint.