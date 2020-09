Bethesda werkt al geruime tijd aan Starfield voor next-gen systemen en waar het eerder een multiplatformgame was, is het nu de vraag of de game ook naar de PlayStation 5 komt. Bethesda is immers door Microsoft overgenomen en dat kan invloed op de games hebben.

Maar zolang daar geen duidelijkheid over is, gaan we van het beste uit en dat is een release van Starfield op de PlayStation 5. We weten zo goed als niks over de game en beelden zijn helemaal schaars. Toch lijken er nu twee screenshots te zijn gelekt.

Het boven- en onderstaande beeld zou afkomstig moeten zijn uit Starfield en verscheen op 4Chan. Een bron die niet bepaald betrouwbaar is, dus neem het met een korreltje zout.