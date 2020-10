We stappen vandaag de maand oktober binnen en net zoals in september verschijnen er ook deze maand weer diverse games. Tussen alle releases zitten zeker een aantal mooie titels, waaronder RIDE 4, Crash Bandicoot 4, Star Wars Squadrons en natuurlijk Watch Dogs: Legion.

Zoals altijd hebben we alle nieuwe releases verzameld en hieronder op een rijtje gezet. Dit zijn alle bevestigde releases, maar weet dat er nog meer games uitkomen wat voornamelijk via de PlayStation Store zal gaan. We zullen je via de PlayStation Store updates op de hoogte houden van aanvullende releases.

Week van 2 oktober

The Walking Dead Onslaught (PS VR)

Re:Turn – One Way Trip (PS4)

Umihara Kawase BaZooKa!! (PS4)

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS4)

Star Wars: Squadrons (PS4)

Let’s Sing Queen (PS4)

Warborn (PS4)

Week van 9 oktober

RIDE 4 (PS4)

FIFA 21 (PS4)

Ben 10: Power Trip (PS4)

Week van 16 oktober

Remothered: Broken Porcelain (PS4)

Death Come True (PS4)

Monster Truck Championship (PS4)

9 Monkeys of Shaolin (PS4)

Aquanox Deep Descent (PS4)

NHL 21 (PS4)

Robotics;Notes Double Pack (PS4)

Week van 23 oktober

Asterix & Obelix XXL Romastered (PS VR)

Transformers Battlegrounds (PS4)

Amnesia: Rebirth (PS4)

Week van 30 oktober

Watch Dogs: Legion (PS4)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope (PS4)

Ghostrunner (PS4)

The Bluecoats: North vs South (PS4)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (PS4)

Who Wants to be a Millionaire? (PS4)

Mad Rat Dead (PS4)

