In april 2017 verscheen Mortal Blitz: Combat Arena voor PlayStation VR en het was destijds vrij populair. Op 8 oktober zal de game opnieuw uitkomen, maar dan als een free-to-play variant, zo laat de ontwikkelaar via het PlayStation Blog weten. Het gaat hier om een losse uitgave die in hetzelfde universum als het origineel gesitueerd is.

Deze uitgave bevat een Quick Match modus, waarin je met vier spelers tegen elkaar kunt strijden. Ook is er een Mission modus (tegen betaling) aanwezig, wat voor singleplayer actie zorgt en tot slot krijgen PlayStation Plus abonnees toegang tot speciale ‘Arena Packs’, die kostuums en items bevatten.

De game is nu ook geoptimaliseerd voor de PS VR Aim Controller, maar als je liever met de DualShock speelt is dat eveneens een optie. Hieronder een trailer om een indruk van Mortal Blitz: Combat Arena te krijgen.