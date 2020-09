Tekken 7 is inmiddels ruim vijf jaar verkrijgbaar, maar verkoopt nog altijd goed. Dat blijkt uit een update omtrent de verkoopcijfers van de game. De fighter is inmiddels de 6 miljoen verkochte exemplaren voorbij en dat zorgt voor een nieuwe mijlpaal voor de franchise. Alle delen bij elkaar zijn namelijk de 50 miljoen voorbij.

Dat de game het nog steeds erg goed doet blijkt hier wel uit, want in februari werd nog gemeld dat Tekken 7 de 5 miljoen verkopen gepasseerd was. Deze vijf jaar oude game heeft dus in ruim een half jaar tijd nog eens een miljoen exemplaren weten te verkopen. Indrukwekkend.

De game is overigens nog springlevend, zo werd er afgelopen weekend een nieuw personage voor de fighter aangekondigd, waarover hier meer.