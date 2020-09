De specificaties van de PlayStation 5 zijn al geruime tijd bekend en voor de een is het vanzelfsprekend, voor de ander is het abracadabra. Omwille van die reden heeft PlayStation Access een soort ‘PlayStation 5 tech voor dummies’ gemaakt, waarin ze de specificaties van de console nader toelichten.

Als je technische kennis beperkt is en wil begrijpen wat al die termen in context met de console precies betekenen, dan is het aan te raden om de onderstaande video te bekijken die heel duidelijk uitlegt wat wat is. Dat ook in vergelijking met de PlayStation 4 op bepaalde punten, zodat het onderscheid tussen de twee platformen duidelijker is.