SEGA maakte vorige maand de releasedatum van Yakuza: Like a Dragon bekend, maar de Japanse uitgever komt hier nu op terug. Het nieuwste deel in de serie komt nu namelijk op 10 november uit, drie dagen eerder dan eerder aangegeven.

De nieuwe releasedatum geldt voor de PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X | S en pc. Het was al bekend dat de PlayStation 5-versie even op zich zou laten wachten en nu weten we hoe lang dit zal zijn. De PS5-versie van Yakuza: Like a Dragon komt op 2 maart 2021 uit. Heb je de PS4-versie digitaal aangeschaft, dan krijg je een gratis upgrade naar de PS5-versie.

Het is dus even wachten voordat je Yakuza: Like a Dragon op de nieuwe console van Sony kunt spelen, maar hieronder kun je wel al de eerste gameplaybeelden zien.