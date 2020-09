Vorige week verraste Microsoft vriend en vijand door aan te kondigen dat het ZeniMax Media – het moederbedrijf van uitgever Bethesda – had overgenomen voor een bedrag van maar liefst 7,5 miljard dollar. Dit betekent dat het softwarebedrijf vanaf nu de rechten in handen heeft van grote IP’s zoals The Elder Scrolls, Dishonored en DOOM.

Nu had het blijkbaar niet veel gescheeld, of EA was een aantal jaar terug aan de haal gegaan met het mediabedrijf. Dit onthult een artikel op Bloomberg, waar men ingaat op het verleden en verhaal van ZeniMax CEO Robert A. Altman.

Volgens Bloomberg dacht Altman er al een aantal jaren over om ZeniMax te verkopen, gezien de groei van het waardevolle bedrijf. Waarom de gesprekken met Electronic Arts stil zijn gevallen is helaas niet bekend, maar gezien EA’s niet al te beste staat van dienst wat betreft het opkopen van studio’s, is het waarschijnlijk voor iedereen beter geweest dat de deal niet is doorgegaan.