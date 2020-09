Het is alweer een tijdje geleden dat de eerste grote uitbreiding voor Dragon Ball Z: Kakarot verscheen. Aangezien dit het eerste deel was, werd een tweede deel snel verwacht. ‘A New Power Awakens – Part 2’ verschijnt echter pas deze herfst.

In de tweede uitbreiding keert de ‘Frieza Force’ weer terug, met een sterke Golden Frieza als baas. Goku en Vegeta trainen om te kunnen transformeren naar Super Saiyan God Super Saiyan. Hierdoor kunnen ze nieuwe technieken gebruiken om hun vijanden te verslaan.

Buiten de nieuwe uitbreiding zal er deze herfst ook een gratis update beschikbaar worden gesteld. Deze voegt ‘Dragon Ball Card Fighters’ toe. Deze kaartgame is ook online te spelen en er zijn maandelijkse toernooien.