We gaan snel richting november en dat betekent dus ook dat de launch van de PlayStation 5 dichterbij komt. Eén van de eerste titels voor de nieuwe console is natuurlijk Spider-Man: Miles Morales, waar onlangs wel wat gedoe over was, omdat de Spider-Man remaster niet als losse upgrade aangeboden zal worden.

Desalniettemin zal Miles Morales voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5 uitkomen. Via de listings in de Amerikaanse PlayStation Store is nu ook bekend hoeveel ruimte iedere versie zal innemen op je harde schijf. De PlayStation 4 versie weegt uiteindelijk 52GB, terwijl de PlayStation 5 versie ietsjes kleiner zal zijn: 50GB in totaal.

Spider-Man: Miles Morales is vanaf 19 november verkrijgbaar.