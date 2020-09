Vanavond om 20:00 uur gaat het zesde seizoen van Call of Duty: Modern Warfare/Warzone live en die voegt nieuwe Operators, maps en nog veel meer toe. In Verdansk zien we de toevoeging van de metrostations op zeven locaties: Verdansk International Airport, Lozoff Pass, Verdansk Center, Downtown Tavorsk District, Barakett Shopping District, Verdansk Train Station en Torsk Bloc.

De metrostations zijn allen een extra laag qua omgevingen en tevens is het in de metro zelf een soort neutrale zone, waarover hier meer. De vier nieuwe multiplayer maps zijn: Station (Gunfight), Mialstor Tank Factory (6v6 en 10v10), Verdansk Riverside (Ground War) en Broadcast (6v6). Die laatste is bekend uit Call of Duty 4: Modern Warfare.

Verder worden er nog twee nieuwe wapens geïntroduceerd: SP-R208 en AS-VAL. Deze wapens zijn zoals gewoonlijk vrij te spelen via de Battle Pass (Tier 15 en 31) waarvoor de premium variant niet noodzakelijk is. Als je de Battle Pass niet koopt, dan zul je deze wapens alsnog vrij kunnen spelen.

Gezien de start later vandaag zal plaatsvinden is er een nieuwe trailer uitgebracht, zie hieronder.