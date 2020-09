We hebben al het nodige van de single- en multiplayer van Call of Duty: Black Ops Cold War gezien, maar de Zombies modus is nog in nevelen gehuld. Niet voor lang, want de onthulling zal namelijk morgenavond om 19:00 uur plaatsvinden.

Dit heeft Treyarch via Twitter laten weten en de onthulling zal gedaan worden via onder andere het YouTube-kanaal van Call of Duty. Naar verwachting zit er een livestream aan gekoppeld met meer informatie en anders zal er een trailer verschijnen.

Vanzelfsprekend delen we het nieuws hier zodra het bekend is.