Laatst maakte Insomniac Games bekend dat de savedata van Spider-Man niet bruikbaar is op de PlayStation 5 bij het spelen van de remaster. Dat is nog te verklaren, gezien er geen directe upgrade beschikbaar is voor die game. Maar nu blijkt dit ook van toepassing te zijn op games die wel een (gratis) upgrade krijgen.

Zo is het niet mogelijk om Yakuza: Like a Dragon savedata van de PS4 te gebruiken op de PS5. Of dat voor elke game geldt is onduidelijk maar Gene Park van The Washington Post geeft via Twitter aan dat dit voor meer games kan gelden. Hij heeft van verschillende ontwikkelaars begrepen dat PS4-savedata niet op de PS5 werkt.

Hij doelt dan specifiek op PS4-games die een upgrade krijgen naar een PS5-uitgave. Hieronder vallen games als Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops Cold War, Watch Dogs: Legion, Assassin’s Creed: Valhalla en meer. Insomniac heeft daar in het kader van Spider-Man: Miles Morales op ‘gereageerd‘ door te stellen dat PS4-savedata van die game wel op de PS5 te gebruiken is.

Sony is hier zelf nog niet op ingegaan, dus het is even afwachten hoe het nu precies zit. Zoals het er nu naar uitziet verschilt het per game en is het aan de ontwikkelaars om het mogelijk te maken. Dat impliceert ook dat Sony het niet als een verplichting heeft gesteld.