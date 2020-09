Op dit moment zijn PlayerUnknown’s Battlegrounds en Street Fighter V de twee ‘gratis’ games voor PlayStation Plus abonnees, maar die titels zullen de service volgende week dinsdag weer verlaten gezien we dan in oktober zitten. Hiervoor krijgen we twee nieuwe titels in de plaats en Sony heeft zojuist aangekondigd om welke games het gaat.

Vanaf dinsdag 6 oktober zullen we Need for Speed: Payback en Vampyr kunnen downloaden en daarvoor heb je tot maandag 2 november de tijd. Wederom twee mooie titels die zeker de moeite waard zijn om te spelen. Hieronder van beide games een trailer.

Need for Speed: Payback

Vampyr