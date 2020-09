We hoorden afgelopen augustus voor het laatst over een mogelijke komst van Titanfall 3, toen EA CFO Blake Jorgensen aangaf dat we de shooter waarschijnlijk in de toekomst terug zouden zien. Ontwikkelaar Respawn Entertainment sleutelt op dit moment hard aan Apex Legends, maar het ziet er naar uit dat Titanfall 3 stiekem ook in ontwikkeling is.

Zowel content creator Winchester als Apex Legends dataminer Biast12 geven namelijk op Twitter aan dat zij uit bronnen hebben vernomen dat de Titanfall 3 ontwikkeling daadwerkelijk onderweg is. Winchester zegt – in een inmiddels verwijderde tweet – dat de game bestaat en dat leakers hoogstwaarschijnlijk hetzelfde kunnen zeggen, omdat ze verschillende bronnen hebben.

“Titanfall 3 is for real. ‘m pretty sure leakers can say the same, cuz we have totally different sources. The good thing is: even with different sources, the rumor is exactly the same.”