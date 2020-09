Sony introduceerde met de PlayStation 3 een geheel nieuw disc format – de Blu-Ray – waarop veel meer data opgeslagen kon worden in vergelijking met de DVD van toen. We zitten op het gebied van films al geruime tijd zelfs op de 4K Blu-Ray, die de PlayStation 5 straks natuurlijk ook kan afspelen.

Daarop lijkt de filmdivisie van Sony ook in te gaan spelen, want de Amerikaanse webshopgigant Amazon heeft een listing geplaatst voor een bundel met maar liefst drie Spider-Man films: ‘Homecoming’, ‘Far From Home’ en ‘Into the Spiderverse’. De bundel lijkt daarbij onderdeel te zijn van een speciale reeks films die men “PS5 4K Movie Essentials” noemt.

De box is alleen bij Amazon te verkrijgen en heeft op dit moment een prijskaartje van 50 Britse pond, wat waarschijnlijk iets hoger zal uitvallen in euro’s. Vanaf 19 november is de bundel beschikbaar, dezelfde datum als de launch van de PlayStation 5.