We konden ons geluk niet op toen we tijdens de PlayStation 5 showcase eerder deze maand uitgebreid gameplaybeelden mochten bekijken van de Demon’s Souls Remake. Het was niet alleen maar uiterlijke pracht en praal, ook technisch is de game dik in orde.

Dit blijkt ook weer na een analyse van Digital Foundry, die de demo op de proef stelde. Zij concludeerden dat de game tijdens de presentatie waarschijnlijk gebruik maakte van een performance modus, waarbij de game op een vrij stabiele 60 fps draait met een resolutie van 1440p.

We gaan er vanuit dat de game op release ook over een native 4K optie beschikt, die draait op 30 frames per seconde. Maar in games als deze, vooral als ze er in 1440p al zo goed uitzien, kun je beter voor de performance optie met hogere fps gaan.

Check de volledige analyse hieronder.