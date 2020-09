We weten nog niet alles over de PlayStation 5, maar er zijn wel al aardig wat details over de next-gen console van Sony gedeeld. PlayStation Access heeft alles wat je moet weten over de console even op een rijtje gezet in een nieuwe video, die je onder dit bericht kunt bekijken.

Volgens PlayStation Access zijn er in totaal 23 dingen die je moet weten over de opvolger van de PlayStation 4. Deze gaan niet alleen over de console zelf, maar ook over de DualSense en over de games die uitkomen voor de PS5.