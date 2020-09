Vorig jaar werd er een gloednieuwe game aangekondigd die gesitueerd is in het The Walking Dead universum. Zo zijn er eerder al meerdere games in dit universum verschenen, maar deze is speciaal voor PlayStation VR gemaakt: The Walking Dead Onslaught.

Het was heel erg hit-or-miss met de voorgaande games, maar de sfeer in The Walking Dead Onslaught is voor horrorfans om van te smullen. En natuurlijk is dat al helemaal het geval in virtual reality! Na een heel jaar uitstel is de game vanaf vandaag te downloaden vanaf €29,99. Check de launch trailer hieronder!