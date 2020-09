Met de komst van het zesde seizoen, heeft Call of Duty: Warzone een hele hoop updates gekregen. Eén van die updates is echter wat onder de radar gebleven bij de officiële aankondiging. Warzone-spelers ontdekten namelijk dat een nieuwe Killstreak aan de game werd toegevoegd. En wat voor één…

De Killstreak in kwestie heet ‘Foresight’ en is erg krachtig, om het lichtjes uit te drukken. Foresight kan je vinden in bunkers en geeft aan waar elke cirkel voor de rest van de match zal verschijnen. Jawel, alle toekomstige cirkels worden direct in al hun glorie aan jou tentoongesteld. Hieronder kan je alvast bekijken hoe dat er zal uitzien.

Het is een soort ‘next-gen’ Recon variant, maar of een Killstreak zoals deze goed voor het spelverloop is… is uiteraard enorm discutabel. Call of Duty heeft wel vaker last van campers en Foresight zal deze speelstijl ogenschijnlijk alleen maar aanmoedigen.