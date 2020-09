Een aantal maanden geleden kon je in vroege toegang aan de slag met Torchlight III via Steam. Een exacte releasedatum voor overige platforms, waaronder de PS4, werd toen nog niet bekendgemaakt.

Ondertussen is daarin verandering gekomen en ontwikkelaar Echtra Games kondigt met trots aan dat de volledige release over twee weken aan de deur staat, waaronder ook op PlayStation 4. De PS4 krijgt ook een unieke fairy pet, namelijk de Azure Glittersprite.

Vanaf 13 oktober is de game te downloaden vanuit de PlayStation Store voor €39,99. De fysieke versie wordt ditmaal overgeslagen.

“We’ve put our heart into this new adventure and it has been awesome getting so much support from players while the game has been in live development. With the significant changes we’ve made throughout Torchlight III’s journey in Early Access, we have done our best to meaningfully integrate players’ feedback as much as possible into the game as we march toward launch. Next month, we can’t wait to welcome all players to the Frontier!”