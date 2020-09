Al even waait het gerucht door de straten dat een Bloodborne Remaster voor de PS5 en pc in de maak zou zijn. Of dit daadwerkelijk klopt, laten we voorlopig even in het midden, maar dankzij YouTuber SnazzyAI krijgen we nu wel een blik op hoe die versie er dan uit zou kunnen zien.

In een recente video wordt een stuk Bloodborne gameplay in 4K resolutie op 60 fps omgezet. We moeten alleszins toegeven dat het er erg gestroomlijnd uitziet. Bovendien zijn de beruchte framedrops waar de game mee sukkelde op de PS4 nergens meer te bekennen. We wachten nu nog op jullie verlossende bevestiging FromSoftware…