Een van de grotere releases in november is Assassin’s Creed: Valhalla en Ubisoft heeft nu een nieuwe trailer uitgebracht die meer over het verhaal uit de doeken doet. Dit levert ons ook weer nieuwe beelden van de game op en het mag gezegd worden dat het er netjes uitziet.

De story trailer hieronder toont een glimp van het leven van Eivor, die in een tweestrijd zit tussen familieplicht en de zoektocht naar glorie. Zijn/haar verleden beweegt hem/haar uiteindelijk om naar Engeland te reizen om daar een nieuwe nederzetting op te bouwen, wat niet zonder slag of stoot gaat.