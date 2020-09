Sony PlayStation heeft een nieuwe trailer geüpload van de PS5 launchtitel Sackboy: A Big Adventure. Alhoewel Sackboy natuurlijk debuut maakte in de welbekende LittleBigPlanet-series is dit geen LittleBigPlanet-game. Ze hebben de controls dan ook helemaal opnieuw gemaakt en de game bevat dezelfde stijl als LittleBigPlanet, maar speelt totaal anders.

Dit wekt de nieuwsgierigheid, aangezien Sackboy toch altijd een soort van mascotte is geweest voor Sony. Ben je dus benieuwd hoe dit is geworden? Check dan vooral onderstaande trailer.

Design Director Ned Waterhouse shares insights on what fans can expect from Sackboy: A Big Adventure.