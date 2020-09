Sony heeft de verschillende uitgaven van Sackboy: A Big Adventure onthuld. Er is een Digital Deluxe Edition en een Special Edition van de aankomende game beschikbaar. Beide uitgaven zijn praktisch identiek, maar de Special Edition is een fysieke uitgave. Daarbij krijg je dus niet alleen daadwerkelijk de game in handen, maar ook het art book en een schattige Sackboy knuffel voor die donkere enge winternachten.

Het overzicht is als volgt: De Digital Deluxe Edition bevat de game, de soundtrack, art book, 20 Sackboy Avatars, 4 Sackboy emotes en 4 Sackboy kostuums. Die laatste zijn gebaseerd op bekende PlayStation personages zoals Days Gone’s Deacon St John, Detroit: Become Human’s Connor, Jin van Ghost of Tsushima en Sam Bridges van Death Stranding. De Special Edition heeft verder alleen de Sackboy knuffel als unieke toevoeging.

Tot slot krijgt iedereen die de game vooraf koopt, ongeacht welke versie, een gratis digitale comic genaamd ‘The Gathering Storm’. Daarin kom je meer te weten over het mysterieuze verleden van Scarlet, de mentor van Sackboy en de laatste Knitted Knight van Craftworld. Om al dat nieuws af te ronden gooit Sony er ook nog een nieuwe trailer tegenaan, die onder meer de coöperatieve modus van de game laat zien. Sackboy: A Big Adventure komt op 19 november voor de PlayStation 5 uit.