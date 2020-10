2K Games heeft onlangs NBA 2K21 uitgebracht voor de current-gen systemen, maar dat is niet de enige versie van de game. Er komt ook een next-gen versie uit en die is vanaf de grond af aan opnieuw opgebouwd, daarom is er geen gratis upgrade voor beschikbaar.

Deze game had tot op heden geen releasedatum, maar daar is nu ook duidelijkheid over gegeven. NBA 2K21 zal namelijk op 19 november verschijnen en dat is natuurlijk de releasedatum van de PlayStation 5. Met andere woorden: NBA 2K21 is een launchgame.

De verschillen tussen de current- en next-gen versie zullen we rond de release nader bekijken. In de tussentijd kan je voor meer informatie over NBA 2K21 bij onze review terecht.