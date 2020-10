Een van de launchgames voor de PlayStation 5 is Destruction AllStars, maar er was nog maar weinig informatie over deze titel bekend. Lucid Games heeft op het PlayStation Blog echter eindelijk laten weten wat je kunt verwachten van hun nieuwste game.

Destruction AllStars is een sport entertainment evenement, waaraan je alleen of met een team van vrienden kunt deelnemen. Je kiest eerst een personage en dan word je gedropt in een arena. Je moet vervolgens zo snel mogelijk naar een van de auto’s rennen die in de arena te vinden zijn. Hierdoor krijg je niet altijd de auto tot je beschikking die je eigenlijk wilt, dus het is zaak om uit de voeten te kunnen met alle voertuigen die de game biedt.

Eenmaal in een auto probeer je de wagens van je tegenstanders kapot te maken. Dit kun je doen door tegen ze aan te beuken. Wil je ze in één keer uitschakelen? Dan moet je de ‘slam attack’ gebruiken. Deze speciale aanval kan je trouwens ook gebruiken als verdediging of als boost.

Is je auto kapot, dan ga je te voet verder. Je hebt dan andere mogelijkheden om je tegenstanders uit te schakelen en elk personage heeft hierin zijn eigen speciale skills, waaronder voor bepaalde tijd onzichtbaar worden en een spoor van vuur achterlaten.

Je bent met de benenwagen in ieder geval veel wendbaarder en het is mogelijk om een auto van de tegenpartij te kapen, wat dus voor interessante gameplay situaties kan zorgen. Welke personages er aanwezig zijn in Destruction AllStars kun je hieronder bekijken.

Lucid Games laat weten dat zij Destruction AllStars zullen blijven voorzien van nieuwe content, die gratis zal worden aangeboden. Zij hebben al een roadmap klaarstaan, maar delen die op het ogenblik nog niet.

Er zal ook een Digital Deluxe Edition te vinden zijn in de PlayStation Store vanaf 19 november. Deze bevat natuurlijk de game zelf, plus een aantal extra’s. Deze zijn als volgt: