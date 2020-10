Aan de ene kant weten we best wel veel over de PlayStation 5, maar aan de andere kant eigenlijk ook weer totaal niet. Veel van de functionaliteiten, features en andere mogelijkheden zijn immers nog altijd in nevelen gehuld. Best gek, want de console verschijnt over minder dan twee maanden, maar dataminers bieden nu uitkomst.

Op Reddit is een overzicht verschenen van PlayStation 5 verwijzingen en features die gevonden zijn in de broncode van de PlayStation Store. Dit zijn best interessante details en voor het gemak hebben we alles op een rijtje gezet.

Backwards Compatibility

Bij het spelen van PS4-games op de PS5 kan het zijn dat bepaalde functionaliteiten niet werken.

Het kan voorkomen dat de PS5-firmware geen ondersteuning biedt voor bepaalde PS4-games, dit kan later met updates veranderen.

De console beschikt over een boost modus bij backwards compatibility.

Sharing

“If the “Console Sharing and Offline Play” setting is enabled for your PS5, players aged 18+ who aren’t PS Now subscribers will be able to play PS Now games from the game’s shortcut icon (displayed on the PS5 home screen) as well as in the PS Now app.”

Het bovenstaande: Als je PlayStation Now wegdenkt in deze context, ontstaat de suggestie dat het primair en secundair aanwijzen van consoles zoals we dat van de PS4 kennen terugkeert, wat het sharen van content wederom mogelijk maakt.

Cross-Gen party chat

Het is mogelijk om berichten te versturen naar de PS4 en PlayStation App, alsook vice versa.

Het is mogelijk om cross-gen met elkaar te voice-chatten.

Overige

PlayStation Plus saves in de cloud kunnen handmatig naar PlayStation Now overgezet worden en andersom.

Het zal mogelijk zijn om games vanuit de PlayStation Store naar je PS5 te downloaden (bijvoorbeeld via de app, site, etc.).

Het is mogelijk om een wensenlijst op de PS5 aan te maken.

Party’s laten tot 100 mensen toe.

Het is mogelijk om de naam en afbeelding van party’s aan te passen.

De PlayStation Store laat zien welke games in PlayStation Plus, Now en Collection zitten.

Je kunt iets dat ‘Takedown’ heet starten, wat het is is onduidelijk.

Geen van de bovenstaande details zijn officieel bevestigd, maar het is aannemelijk dat dit opties op de console zijn. Dit puur op basis van een logische stap vooruit of omdat het een aanvulling is op bestaande functionaliteiten.