Spider-Man: Miles Morales lijkt een behoorlijk vette op zichzelf staande uitbreiding te worden van Spider-Man. Wie de ultieme editie van Miles Morales koopt, krijgt echter ook een remaster van de originele game erbij. Een heuse next-gen upgrade, die de reeds sterke basistitel naar ongekende hoogten moet tillen. Of zo beweert ontwikkelaar Insomniac Games alleszins.

We hebben de PS5-versie van Spider-Man immers nog niet zelf in actie kunnen zien. En aangezien er geen optie bestaat om je current-gen editie van het spel te upgraden en je de remaster vooralsnog zelfs niet apart kunt aanschaffen, begint er toch wat scepsis in het publiek te sluipen. Nergens voor nodig, aldus Insomniac. We krijgen de remaster sowieso nog voor de release te zien.