Gran Turismo 7 moet indruk maken op de PlayStation 5, zoveel is duidelijk. En daarvoor moet de game voor elke fan wat wils bieden. Een omschrijving op de PlayStation website liet zelfs uitschijnen dat iedereen met deze titel aan zijn trekken zal komen. En dan maakt het echt niet uit of je van racesims of eerder van arcade racers houdt, dan wel liever je tijd doorbrengt met het verzamelen van auto’s of het maken van de perfecte foto. Gran Turismo 7 bevat met andere woorden genoeg content om elk type racefan een heel lange tijd bezig te houden.

De Gran Turismo franchise is inmiddels de kaap van de twee decennia overschreden en dat zullen we geweten hebben. De zevende telg in deze steeds groter wordende racefamilie zal de geschiedenis van de reeks vieren en wordt dus een waar feest van herkenning. Zo maken klassieke voertuigen en circuits opnieuw hun opwachting en mogen we ons tevens verheugen op de terugkeer van de GT Simulation modus. Wie niet altijd achter het stuur wilt zitten, kan zijn handen dan weer vuil maken in de garage, met een enorme voorraad aan tuning opties.

Voeg hier nog een sloot aan PS5-opties toe, waaronder de implementatie van de DualSense controller om je nog dieper onder te dompelen in de autowereld, en je begrijpt het wel. Gran Turismo 7 wordt een ervaring om nooit meer te vergeten. Wie meer details wil, verwijzen we graag door naar de PlayStation website.