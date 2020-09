Activision en Treyarch hebben vanavond de Zombies modus van Call of Duty: Black Ops Cold War onthuld. Naast dat er een trailer is getoond, zijn ook de eerste details van de populaire coöp modus bekendgemaakt.

Treyarch omschrijft de Zombies modus van Call of Duty: Black Ops Cold War als een nieuw hoofdstuk in het universum. Het verhaal dat met Black Ops 4 werd verteld is afgelopen en dus start er met Black Ops Cold War een nieuw hoofdstuk, genaamd ‘Die Maschine’. Ook tref je geheel nieuwe personages aan. Zij maken onderdeel uit van Requiem, een CIA-team dat wordt geleid door Grigori Weaver. Bij fans van de Black Ops reeks zal de naam Weaver vast en zeker een belletje doen rinkelen. Requiem krijgt in het avontuur ook te maken met Omega Group, een Sovjet-divisie die ook de wereld van de ondoden wil verkennen en bekendstaat als de grote rivaal van Requiem.

Die Maschine speelt zich af in de vroege jaren ’80. Op het oog lijkt het een verlaten bunker, maar met name ondergronds liggen veel geheimen verborgen. De bunker zelf is voor Zombies fans meteen herkenbaar, dat is namelijk dezelfde als die in Nacht der Untoten, de allereerste Zombies map uit de geschiedenis van Call of Duty.

Qua gameplay biedt de nieuwe Zombies modus de klassieke ervaring zoals we die kennen, maar wel met diverse nieuwigheden. Bekende elementen zoals wall buys, pack-a-punch, klassieke perks (waaronder Juggernog en Speedcola) en de mystery box keren vanzelfsprekend terug. Nieuw is echter dat je met een wapen naar keuze kunt beginnen, in plaats van met een pistool. Belangrijk hierbij is dat er één progressiesysteem in de gehele game is. Unlocks in de multiplayer zijn dus ook direct bruikbaar in de Zombies modus en vice versa. Ook kun je nu naast enkel een wapen, andere uitrusting bij je dragen zoals granaten en turrets. De trailer laat zien dat je zelfs een Chopper Gunner kunt laten verschijnen.

Een ander nieuw element is dat wapens een bepaalde mate van zeldzaamheid hebben. Zeldzamere wapens zijn krachtiger en hebben betere attachments. Het zeldzaamheid level van een wapen is dus iets om goed op te letten. Ieder wapen is volgens de ontwikkelaar te verbeteren tot een “überwapen”. Daarnaast worden Field Upgrades in Zombies geïntegreerd, die je weer nieuwe mogelijkheden en vaardigheden bieden.

Verder wordt het nieuwe Exfil systeem geïntroduceerd. Voorheen was je enige doel om zo lang mogelijk te overleven, totdat je uiteindelijk toch echt het loodje zou leggen. De Exfil feature biedt jou en je team de mogelijkheid om daadwerkelijk te ontsnappen. Je kunt er namelijk voor kiezen om een helikopter op te roepen, die je in veiligheid kan brengen. Voordat je hier echter mee kunt vluchten, moet je dan nog wel een aantal zeer moeilijke waves zien te overleven. Makkelijk zal het niet worden, maar als het je lukt kun je mooie beloningen verwachten.

Treyarch liet verder weten dat de Zombies modus voor de eerste keer voorzien wordt van gratis DLC. Voorheen waren nieuwe Zombies maps altijd betaalde DLC, maar met Black Ops Cold War kan iedereen dus zonder te betalen het verdere avontuur beleven. Daarnaast ondersteunt Zombies ook cross-play, waardoor spelers van alle platforms straks samen met elkaar kunnen spelen.

Hieronder kun je de onthullingstrailer van de Zombies modus van Call of Duty: Black Ops Cold War bekijken. Ook kun je de volledige ‘first look’ video bekijken, waarin ontwikkelaars meer informatie geven over het verhaal, de personages en de gameplay.

Zombies onthullingstrailer

Zombies first look