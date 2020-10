Godfall werd als een van de eerste games aangekondigd voor de PlayStation 5 en daarom verschijnt deze ook als launchgame. Vanaf 19 november kunnen wij met deze looter-slasher aan de slag en het ziet er veelbelovend uit. Van de combat hebben we al het een en ander kunnen zien, maar we weten nog weinig over het verhaal. De nieuwe trailer brengt daar nu verandering in.

Deze cinematische trailer doet wat meer licht op het verhaal van de game schijnen. Uit de beelden blijkt dat het om een klassiek conflict tussen twee broers gaat. Een van de broers heeft zijn zinnen gezet op de troon van de ander en dat veroorzaakt natuurlijk een enorme oorlog. Druk hieronder op play en geniet!