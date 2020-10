Spider-Man uit 2018 komt als remaster naar de PlayStation 5 en zal gebundeld zitten in de Ultimate Edition van Spider-Man: Miles Morales. In de afgelopen weken hebben we er veel over geschreven, maar specifieke details waren nog niet allemaal bekendgemaakt. Insomniac Games gaf eerder aan snel meer te gaan laten zien en dat hebben ze nu gedaan.

Via het PlayStation Blog delen ze ook diverse details over deze remaster. Op grafisch vlak is de game behoorlijk opgeleukt, zo heeft Insomniac de modellen van de personages verbeterd. De schaduwen zijn nog mooier en de game is voorzien van ray tracing reflecties, wat er spectaculair uit moet zien.

Als het op de personages aankomt, hun gezichtsdetails zijn van een veel hoger niveau, waardoor het nog realistischer oogt. Het gevolg hiervan is wel dat Peter Parker er best wel anders uitziet. Dit is het resultaat van het opnieuw casten van het personage. John Bubniak is ingewisseld voor Ben Jordan om Peter Parker qua gezicht meer overeen te laten komen met Yuri Lowenthal.

Verder is de remaster voorzien van een hogere framerate die je kunt ervaren via de performance modus, waarbij je de game op 60 frames per seconde kunt spelen. Uiteraard gaat het laden nu vele malen sneller dankzij de SSD en met de DualSense controller zal de gameplay ervaring nog intensiever worden. Ook de fotomodus is op de schop gegaan, waardoor je nog mooiere plaatjes kunt schieten.

Om er nog een schep bovenop te doen is deze remaster aangevuld met drie nieuwe pakken voor Spider-Man. Hieronder de eerste bewegende beelden van de remaster op de PlayStation 5.