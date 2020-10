Voor Cyberpunk 2077 heeft CD Projekt RED een nieuwe reclamevideo uitgebracht met niemand minder dan Keanu Reeves in de hoofdrol. De reclamespot werd gisteren uitgezonden tijdens de NBA Finals tussen de Los Angeles Lakers en Miami Heat, maar kun je nu ook hieronder checken.

Cyberpunk 2077 verschijnt op 19 november 2020 voor pc, Xbox One en PlayStation 4. De Google Stadia-versie wordt ook in 2020 gelanceerd, maar het is nog onbekend wanneer. De game zal ook speelbaar zijn op de Xbox Series X|S en PlayStation 5 via een gratis upgrade voor Cyberpunk 2077-bezitters, waarbij er volledige ondersteuning is voor de volgende generatie hardware.