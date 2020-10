DiRT 5 verschijnt volgende maand voor de PlayStation 4 en op een later moment komt de game ook voor de PlayStation 5 uit. De game biedt een gratis upgrade naar de next-gen versie, maar dat komt wel met een addertje onder het gras. Het is namelijk niet mogelijk om je savedata van de PS4 naar de PS5 mee te nemen, waardoor je vanaf nul opnieuw moet beginnen.

Opvallend, want de Spider-Man remaster loopt tegen hetzelfde ‘probleem‘ aan, daar waar het meenemen van savedata op de Xbox bij diverse games juist wel mogelijk is. Het ziet er dus een beetje naar uit dat dit een feature is die Microsoft wel voor elkaar heeft, maar Sony niet.

Overigens is het op de PlayStation wel mogelijk om je creaties van de Playgrounds modus mee te nemen naar de next-gen versie. Dat is het enige, want alle andere vormen van voortgang zijn daarin beperkt. Codemasters stelt daarbij overigens wel dat als dit nog verandert, dat ze het laten weten.