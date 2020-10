Gisteren werden de eerste beelden van de remaster van Marvel’s Spider-Man vrijgegeven. YouTuber ElAnalistaDeBits heeft nu een video gemaakt waarin deze beelden worden vergeleken met de game op de PlayStation 4 Pro.

De vergelijkingsvideo laat zien wat de verschillen tussen de eerder genoemde versies zijn. Wat direct duidelijk te zien is, is dat Spider-Man op de PS5 op 60 frames per seconde draait en daardoor veel soepeler oogt. De next-gen versie bevat bovendien meer details, betere reflecties en een grotere ‘draw distance’.

Hieronder kun je de video bekijken en kun je zelf ontdekken wat de verschillen zijn.