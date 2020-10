De DiRT 5 Trophies zijn ruim een maand voor de release al bekend en dit is een goeie game voor de Trophyjagers onder ons. Allereerst is de lijst niet al te uitgebreid en alle doelstellingen zijn vrij simpel. Het kan echter wel wat tijd kosten en voor sommige Trophies heb je vast meerdere pogingen nodig, maar echt moeilijk kan het allemaal niet genoemd worden.

Hieronder hebben we alle te verzamelen Trophies weer op een rijtje gezet, zodat je precies weet wat je straks allemaal moet doen voor die platinum. DiRT 5 is vanaf 6 november verkrijgbaar voor de PlayStation 4. Op een later moment komt de game ook naar de PlayStation 5.

Platinum

DIRT LEGEND

-Collect all other Trophies

Goud

Gonna Need New Tyres

-Complete a 100m drift

Practice Makes Perfect

-Complete 10 clean laps

Superstar Story

-Complete Chapter 5

Checks and Balances

-Earn a total of $1,000,000

I’ll Show Them! I’ll Show Them All!

-Unlock all Throwdowns in the career

Now I Am the Master

-Complete the Superstar Finale of the Career

No Event Left Behind

-Complete every Career Event

Superstardom

-Reach level 50, becoming a Superstar

Zilver

Escape Velocity

-Complete Chapter 3

Final Shift

-Complete Chapter 4

Long Jump

-Jump 50m distance in a single jump

Spare Some Change for Gas?

-Drive 10,000 miles

Blank Slate

-Build and test your first Playground

Everyone’s a Critic

-Rate a Playground

Brons

+10 HRSPRS

-Save your first customised livery

Fast Cars and Fancy Cards

-Customise and save your player card

Jack of All Trades

-Complete one of every type of Career Event

Stuntmasta’

-Score 30,000 or higher in a Career Gymkhana event

Graduation Ceremony

-Complete Chapter 1

Extreme Acceleration

-Complete Chapter 2