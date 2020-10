Heb je al wat uren in Maneater voor de PlayStation 4 gestoken, maar heb je besloten om deze game straks verder te spelen op de PS5? Dan hebben we helaas slecht nieuws voor je.

Het is tof dat veel games een gratis next-gen upgrade krijgen als ze de overstap maken naar de next-gen console van Sony. Het is echter wel zuur dat je helemaal opnieuw moet beginnen als je verder wilt spelen op de PS5, doordat je savegames niet overdraagbaar zijn. Dit is onder andere het geval met de remaster van Spider-Man, Yakuza: Like a Dragon en DiRT 5. Ook Maneater valt hier nu onder.

Het is wel wat vreemd, want savegames van de Xbox One-versie van Maneater kunnen wel worden meegenomen naar de Xbox Series X | S. Volgens Tripwire Interactive komt dit doordat de applicatie op beide consoles van Microsoft hetzelfde is. Eén savegame kan daardoor op beide systemen gebruikt worden, er zit immers geen verschil in.

Dit is niet het geval op de PlayStation 5. Daar is de PS5-versie een op zichzelf staande applicatie en dat lijkt ook met de andere genoemde titels het geval te zijn.