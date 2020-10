Eerder dit jaar kondigde Respawn Entertainment aan dat Apex Legends cross-play zou gaan ondersteunen en die feature is nu eindelijk nabij. Via persbericht laat EA weten dat deze mogelijkheid vanaf 6 oktober in beta gaat op de PlayStation 4, Xbox One en pc. Hierbij kunnen spelers kiezen voor cross-play en als dat niet gewenst is, kan het uitgeschakeld worden.

Tegelijk gaat op 6 oktober het in-game evenement ‘Aftermarket Collection’ van start, wat tot 20 oktober zal duren. Dit evenement komt met een gloednieuwe Flashpoint LTM, waarbij de Energy van spelers wordt hersteld in enorme Flash Point Zones, zodat ze anders op de map moeten navigeren om in leven te blijven.

Tijdens het evenement maken ook Caustics’ heirloom en meer exclusieve evenement-items hun debuut.