Met de start van het zesde seizoen in Call of Duty: Modern Warfare zijn er nieuwe wapens naar de game gekomen. Eén daarvan is de AS Val en die blijkt in combinatie met de SPP 10-round magazine attachment bijzonder sterk. Het is zelfs buiten proporties, want een bug zorgt ervoor dat je kogels overal dwars doorheen gaan.

Om door oppervlaktes heen te schieten kun je de vele wapens gebruiken, maar het effectieve resultaat is afhankelijk van het soort materiaal waar je op schiet. Om dat te ‘boosten’ heb je Full Metal Jacket als een optie, maar daar is in het geval van de AS Val met de genoemde attachment geen sprake van.

Deze combinatie laat je dwars door muren, containers en meer heen schieten. Sterker nog, het is een speler zelfs gelukt om op pakweg 180 meter iemand dood te schieten bij de spawn, daar waar de kogel door tig muren heen is gegaan. Hieronder een video om de kracht van de combinatie te demonstreren.

Gezien dit nu is opgedoken, zal het niet lang duren voordat er een fix komt, want dit is indirect natuurlijk cheaten.