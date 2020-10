In de afgelopen dagen kwam ons ter oren dat verschillende cross-gen games op de PlayStation tegen een klein obstakel aanlopen. Het is bij titels als Spider-Man, Yakuza: Like a Dragon, DiRT 5, Maneater en meer namelijk niet mogelijk om de savedata mee te nemen bij een upgrade naar next-gen. Zo’n upgrade is natuurlijk een vriendelijk gebaar van ontwikkelaars en uitgevers, want daarmee ervaar je cross-gen games die je voor de PS4 hebt gekocht op een betere manier straks op de PS5.

Dit is zowel van toepassing op oudere games, maar ook volledig nieuwe games. De beperking die aan de orde lijkt te zijn is dus best vervelend, want als je Spider-Man bijvoorbeeld hebt uitgespeeld en straks juist met New Game+ wil beginnen, dan ben je aangewezen op de PlayStation 4. Op de PlayStation 5 is het niet onmogelijk, maar dat vraagt een extra playthrough van de game. Voor velen vast niet erg, maar als je daar geen tijd of zin in hebt, dan is dat natuurlijk niet fijn.

Opvallend in dit hele verhaal is dat Microsoft het duidelijk beter voor elkaar lijkt te hebben, want waar er rondom multiplatform games verschillende berichten in dezelfde trend opduiken, blijkt dit ‘probleem’ op de Xbox Series X|S niet aan de orde te zijn. Een voordeel dat Microsoft heeft, want dat kunnen ze natuurlijk aanprijzen. Laten we wel wezen, het zorgt voor een meer soepele gebruikerservaring als ook dat allemaal gedeeld kan worden.

In dat kader deze Jouw mening, want het lijkt een wijdverspreid ‘probleem’ te zijn, of met andere woorden: Je zult het er mee moeten doen, want Sony heeft hier ogenschijnlijk geen passende oplossing voor. Een gemiste kans, want hierin had Sony juist een soepele transformatie kunnen bewerkstelligen, net zoals Microsoft dat doet. Maar de Jouw mening is natuurlijk ook voor het tegengeluid en aan die kant zijn ook argumenten te vinden.

Het is vervelend als je bijvoorbeeld straks tientallen uren in Watch Dogs: Legion hebt zitten om vervolgens bij een upgrade erachter te komen dat je vanaf nul opnieuw moet beginnen. Aan de andere kant, het betreft hier vooral cross-gen games en bij eerdere generatiewisselingen was dit überhaupt niet eens een issue. Daarnaast, het is een kwestie van tijd, want alleen in het eerste jaar zul je de nodige cross-gen games zien verschijnen ofwel games een upgrade zien krijgen. Nadien schakelt de industrie voor een groot deel toch over naar de nieuwe platformen.

Met dat in het achterhoofd is het een tijdelijk ‘probleem’ en valt de ‘gemiste kans’ ook wel weer mee. De enige vraag die je jezelf eigenlijk moet stellen bij de aanschaf van cross-gen games of in dit geval specifiek de genoemde titels, is of je op de volgende generatie verder wilt spelen ja of nee. Indien het antwoord nee is, dan zit je goed. Indien het antwoord ja is, dan is wachten misschien beter. Dat in de zin van een gesplitste release van de game in kwestie op de platformen, zoals DiRT 5 en Yakuza, waarbij je wacht op de PS5-release. Of misschien wel in het kader van een latere overstap naar de PlayStation 5, dat je de games dan pas gaat spelen.

Goed, we geven hier weer de voorzetjes en we horen graag je mening. Met de stelling eens? Of juist met de tegenargumenten? Of denk je er het zijne van? Laat je hieronder horen in de comments, we zijn erg benieuwd.