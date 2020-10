Eergisteren kwam al naar buiten dat Demon’s Souls op een solide 60 frames per seconde draait. Deze vloeiende framerate gaat echter gepaard met een 1440p resolutie en helaas geen 4K-resolutie, zoals velen ongetwijfeld gehoopt hadden. Inmiddels werd reeds gesuggereerd dat er verschillende performance opties voor de Demon’s Souls Remake zouden zijn en dat wordt nu bevestigd.

Via de officiële website van de game is dit naar buiten gekomen. Tussen de beschikbare informatie op de pagina staat namelijk aangegeven dat Demon’s Souls spelers straks inderdaad twee grafische opties krijgen: een 4K-modus of High-Frame-Rate-modus. Hieronder kan je de beschrijving in kwestie nalezen, evenals een aantal andere PS5-features vinden.

Trotseren jullie de duistere wereld van Demon’s Souls liever in haar volle glorie of kiezen jullie voor een vloeiende framerate?