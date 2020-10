Vanaf vandaag is het zover: dan kunnen Star Wars fans aan de slag met explosieve ruimtegevechten in Star Wars: Squadrons. Nu de game verkrijgbaar is, is ook het embargo op de reviews verlopen en dat levert de eerste cijfers op. Het resultaat: Star Wars: Squadrons scoort tot nu toe in ieder geval positief.

Zo behaalt de game vooralsnog een gemiddelde van 7.8 op de PS4 en het scoort op andere platformen min of meer hetzelfde. Hieronder kan je alle scores op een rijtje zien, met de daarbij behorende platformen. Het hoogste cijfer tot dusver is een 9 en het laagste is momenteel een 7.

Onze review van Star Wars: Squadrons mag je volgende week verwachten.