Bungie heeft aangekondigd dat Festival of the Lost terugkeert in Destiny 2, zoals elk ander jaar. Dit evenement gaat op 6 oktober van start en zal duren tot en met 3 november. Tijdens dit evenement zullen spelers Cipher Decoders kunnen ophalen en dat levert ze extra loot op voor het einde van The Haunted Forest.

Ook is een bezoekje aan Eva Levante aan te raden voor een exotische Sparrow, schip en Ghost, alsook de Masquerader-helm, waarvoor speciale ornamenten vrijgespeeld kunnen worden. Verder zullen er nieuwe Triumphs beschikbaar gesteld worden en bij het behalen krijgen spelers een nieuw embleem, en iedereen maakt kans op de Braytech Werewolf en de Horror Story Auto Rifles.

Tot slot kunnen spelers werken aan het ontgrendelen van de Restless Ghost Shell collectible pin. De voortgang hiervan kan gecheckt worden via het Bungie Rewards account. Hieronder een trailer van Festival of the Lost.