Hyper Scape is sinds begin augustus beschikbaar op onder andere de PlayStation 4 en nu twee maanden later is het tijd voor het tweede seizoen. Ubisoft kondigt aan dat het tweede seizoen met de naam The Aftermath op 6 oktober van start gaat en dat brengt verschillende nieuwigheden naar de game.

Zo gaat het nieuwe seizoen gepaard met een nieuwe Battle Pass en vlak voordat het seizoen start, zal het tijdelijke evenement genaamd ‘Project Tower’ georganiseerd worden. Dit start maandag 4 oktober om 20:00 uur en duurt tot en met 5 oktober 09:00 uur. Een zeer kort evenement dus en hierin draait het om de glitches die zich voordoen in Neo Arcadia. Dit heeft tijdens het eerste seizoen extra informatie opgeleverd en het is nu tijd om hierop te acteren met Prisma Dimensions.

In het nieuwe seizoen krijg je een nieuw district voor je kiezen, alsook een nieuw wapen met de naam ‘Atrax’. Dit wapen schiet kleverige explosieven af die kort daarna zullen exploderen. De nieuwe hack die geïntroduceerd wordt is ‘Platform’, waarmee spelers een platform kunnen creëren die horizontaal geplaatst wordt en waarop men kan lopen. Later in het seizoen mogen spelers nieuwe modi verwachten, waaronder Crown Rush Duo en Floor is Lava. Voor die laatste modus is de hack Platform erg handig, gezien de grond niet langer veilig is.

Tot slot mogen spelers een nieuw rangschikkingsysteem verwachten en Crown Rush Solo krijgt een twist met de ‘Second Chance’ feature. Hiermee kunnen vroeg uitgeschakelde spelers alsnog weer meedoen in het gevecht. En in het tweede seizoen ontvangen spelers dagelijks een Daily Gift, wat bestaat uit Battle Points of cosmetische items.