Met nog iets meer dan een maand te gaan totdat DiRT 5 uitkomt laat Codemasters steeds meer van de game zien. Laatst hadden we al twee nieuwe video’s voor jullie en vandaag is het de beurt aan een Rally Raid in China, één van de locaties die je zult bezoeken.

De gameplayvideo hieronder laat een punt-naar-punt race zien en wat opvalt is dat het bijzonder modderig is in China. Ook is de overduidelijke arcade gameplay goed zichtbaar en om zelf van de beelden te genieten kun je hieronder op play drukken.